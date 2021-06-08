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الثلاثاء، 08-06-2021 02:40 م

أبو ظبي تكشف عن خطة للاستثمار في السنوات القادمة

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الوكيل الإخباري- تخطط حكومة أبو ظبي لاستثمار 22 مليار درهم (حوالي 5.9 مليار دولار) في السنوات الخمس القادمة في الصناعات الثقافية والإبداعية.

ويأتي ذلك بعدما استثمرت أبو ظبي حوالي 8.5 مليار درهم خلال السنوات الخمس الأخيرة في الصناعات الثقافية والإبداعية.

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كما تعد هذه الصناعات إحدى أسرع القطاعات نموا في العالم، حيث تدر إيرادات عالمية تقدر بنحو 2.250 مليار دولار سنويا وتوفر 30 مليون وظيفة، ومن المتوقع أن تصل مساهمتها إلى 10% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي.

 

وفي ظل تعافي العالم حاليا من تداعيات جائحة كوفيد-19، يمكن للخدمات والمنتجات عالية القيمة لهذا القطاع أن تساهم في تحفيز النمو الاقتصادي الجديد الذي يراعي الاعتبارات البيئية ويرتكز على المعارف والتكنولوجيا الجديدة.

وللاستفادة من هذا النمو، وجهت أبوظبي استثمارات استراتيجية كبيرة لتأسيس صناعات ثقافية وإبداعية مزدهرة، وتتجاوز القيمة الإجمالية للاستثمارات المخطط لها في هذا القطاع 30 مليار درهم إماراتي.

 

المصدر- روسيا اليوم




 




 

 


 

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