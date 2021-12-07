أبو علي: صرف 46 مليون دينار رديات ضريبية لـ53 ألف مكلف

الوكيل الإخباري

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- قال الدكتور حسام ابو علي مدير عام دائرة ضريبة الدخل والمبيعات ان الدائرة قامت منذ بداية العام الحالي وحتى تاريخه بصرف ما مجموعه 46 مليون دينار كرديات استفاد منها حوالي 53 الف مكلف.وأضاف أن هذه الرديات التي تم صرفها تخص الإقرارات الضريبية التي تم تدقيقها لشركات وافراد وموظفين ومستخدمين.واوضح ان دائرة ضريبة الدخل والمبيعات قامت بإرسال هذه الرديات لمستحقيها من المكلفين الكترونيا على ارقام الآيبان الخاصة بحساباتهم البنكية وحسب الدور والاسس ‏المعتمدة ‏للصرف بعد ان تم اكتسابها الصفة القطعية واستكمال الشروط القانونية للصرف.ودعت الدائرة الموظفين والمستخدمين والمكلفين كافة ، العمل على تعديل البيانات والمعلومات الخاص بحساباتهم البنكية وتدوين رقم الآيبان بشكل صحيح ، وذلك لغايات تحويل أي رديات تتحقق لهم على حساباتهم مباشرة دون تأخير او الحاجة إلى مراجعة الدائرة.