أداء الدين العام الأردني خلال السنوات الـ10 الأخيرة - أنفوجراف

الوكيل الإخباري - نشر مركز مؤشر الأداء Performance Index Center ملخصا لأداء صافي الدين العام الأردني خلال العام 2021.



ووفق المؤشر بلغ صافي الدين العام 34.2 مليار دينار، وبزيادة 2.6 مليار دينار خلال عام، بنسبة ارتفاع 8.2%.



وأظهر أن 6.9 مليار دينار صافي الدين الذي يتحمله صندوق استثمار الضمان الاجتماعي، وبارتفاع 478.1 مليون دينار خلال عام.



كما نشر المركز أداء صافي الدين العام الأردني خلال العشرة أعوام الاخيرة 2011-2021 حيث ارتفعت المديونية من 13.4 مليار دينار عام 2011 إلى 34.2 مليار دينار عام 2021.



وأظهر رسم توضيحي معدل ارتفاع المديونية خلال فترة كل رئيس وزراء في مدة ولايتهم.

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