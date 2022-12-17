أذربيجان ستصدر حوالي 12 مليار متر مكعب من الغاز إلى أوروبا في عام 2023

الوكيل الإخباري - أعلن رئيس أذربيجان إلهام علييف، أن بلاده تعتزم تصدير ما لا يقل عن 11.6 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي إلى أوروبا في عام 2023.

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وأشار رئيس أذربيجان إلى أن حجم الغاز الإجمالي لصادرات الغاز 24 مليار متر مكعب سنويا.



وذكر إلهام علييف، خلال زيارة العمل التي يقوم بها إلى بوخارست، أنه تم التوقيع على اتفاقية شراكة في مجال الطاقة الخضراء بين أذربيجان وهنغاريا وجورجيا ورومانيا.



في وقت سابق، صرح علييف بأن إمدادات الغاز من أذربيجان لا يمكن أن تنافس روسيا بأي شكل من الأشكال، لأن احتياطيات أذربيجان لا تكفي لتغطية احتياجات أوروبا بنفس الحجم.



ومن المعروف أن روسيا صدرت أكثر من 140 مليار متر مكعب من الغاز عبر خطوط الأنابيب إلى أوروبا. ( وكالات )

