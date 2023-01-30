أرامكو السعودية توقع 100 اتفاقية بـ 7.2 مليار دولار

الوكيل الإخباري - وقعت أرامكو السعودية أكثر من 100 اتفاقية ومذكرة تفاهم، تقدر قيمتها بنحو 7.2 مليار دولار للمساعدة في تطوير منظومة صناعية متنوعة ومستدامة ولديها القدرة التنافسية عالميًا.





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وكشف الرئيس التنفيذي لشركة أرامكو السعودية، أمين الناصر، عن إطلاق شركة "أرامكو ديجيتال"، والتي تهدف لدفع الابتكار الرقمي وتنمية الاقتصاد الرقمي في المملكة عبر الشراكات والمشاريع لتعزيز مكانة أرامكو في قطاع الطاقة.



وتخطط شركة أرامكو السعودية إلى استثمار 1.9 مليار دولار في القطاع الرقمي خلال السنوات الـ3 المقبلة، بحسب تصريحات الناصر.



وأكد الناصر، خلال كلمته في افتتاح مؤتمر ومعرض اكتفاء، الذي يستمر حتى 2 فبراير، أن الظروف الحالية ممتازة ومواتية لإحداث نقلة نوعية جديدة في توطين سلاسل الإمداد في السعودية. ( سكاي نيوز )