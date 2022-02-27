أرباح أسمنت السعودية تتراجع 27% في 2021 إلى 332 مليون ريال

الوكيل الاخباري- أظهرت النتائج المالية لشركة الأسمنت السعودية "أسمنت السعودية"، تراجع صافي أرباحها بنسبة 27.2% في 2021 إلى 332 مليون ريال، مقارنة بنحو 456 مليون ريال أرباحها في 2020.



وقالت "أسمنت السعودية" في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الأحد، إن سبب الانخفاض في صافي الربح خلال العام 2021، على أساس سنوي، يعود إلى انخفاض إيرادات المبيعات بسبب انخفاض متوسط سعر البيع المحلي، وذلك على الرغم من ارتفاع كمية المبيعات المحلية وارتفاع حصة الشركة في صافي نتائج شركات زميلة وارتفاع الإيرادات الأخرى وانخفاض مصاريف التمويل.



وتراجع إجمالي مبيعات الشركة بنسبة 10.2% في 2021 إلى 1.41 مليار ريال، مقابل 1.57 مليار ريال في 2020.

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