أرباح إيجابية للشركات ترفع من الأسهم الأوروبية

الوكيل الاخباري - ارتفعت الأسهم الأوروبية، اليوم الأربعاء، إذ دعمت مجموعة من تقارير الأرباح الفصلية الإيجابية من شركات بينها "سوسيتيه جنرال" التفاؤل المحيط بتعاف اقتصادي أسرع وتيرة مدفوع باللقاح في العام الجاري.

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ربح سهم "سوسيتيه جنرال" الفرنسي 2.9 في المئة بعد أن فاقت أرباحه التوقعات في الربع الرابع، إذ جاءت الرسوم المرتبطة بجائحة كوفيد-19 أقل من المتوقع.



وزاد المؤشر "ستوكس 600" الأوروبي 0.3 في المئة، فيما قادت الأسهم المرتبطة بالسلع الأولية وأسهم البنوك المكاسب. وصعدت معظم المؤشرات الأوروبية في التعاملات المبكرة.



وانخفض سهم البنك الهولندي "إيه.بي.إن امرو" 1.3 في المئة حتى بعد أن أعلن عن صافي ربح أفضل من المتوقع للربع الرابع من العام الماضي.



وأضاف سهم "تيسن كورب" الألمانية العملاقة 5.8 في المئة بعد أن رفعت توقعاتها للعام بالكامل مشيرة إلى تحسن في الطلب، بينما زاد سهم "دليفري هيرو" لتوصيل الطعام عبر الإنترنت 0.3 في المئة بعد أن أعلنت الشركة عن زيادة 95 في المئة في إيرادات العام بالكامل.



وزاد المؤشر داكس الألماني 0.1 في المئة.



وانخفض سهم أكبر شركة شحن حاويات في العالم ميرسك 5.6 في المئة بعد أن قالت إن ارتفاع الطلب على شحن الحاويات سيعزز الأرباح في الربع الأول من العام.



وارتفع اليورو إلى 1.2126 دولار معززا مكاسبه لليوم الثالث، بحسب ما نقلت "رويترز".



وعاود الجنيه الإسترليني بلوغ أعلى مستوى في ثلاثة أعوام عند 1.3827 دولار قبل أن يتداول مرتفعا 0.1 في المئة عند 1.3818 دولار.



المصدر : سبوتنك



