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الأربعاء، 30-03-2022 01:36 م

أرباح البنوك الخليجية تقفز 40% إلى 35 مليار ريال في 2021

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الوكيل الاخباري- ذكرت كامكو إنفست، في تقرير لها، اليوم الأربعاء، أن ربحية قطاع البنوك الخليجية، ارتفعت بنسبة 40% خلال 2021 إلى 35 مليار دولار، مقابل 25 مليار دولار في العام 2020، إلا أن الأرباح ظلت أقل من مستويات ما قبل الجائحة البالغة 37 مليار دولار في العام 2019.

وأضافت "كامكو" أن الزيادة كانت واسعة النطاق على أساس سنوي خلال العام 2021 في كافة أنحاء دول مجلس التعاون الخليجي حيث تضاعفت أرباح البنوك الكويتية تقريباً خلال العام لتصل إلى 2.9 مليار دولار.

كما سجلت البنوك السعودية والإماراتية المدرجة نمواً جيداً في الأرباح بنسبة 40.2% و52.6% خلال العام 2021.

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