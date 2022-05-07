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السبت، 07-05-2022 02:59 م

أرباح الشركات المدرجة في بورصة مسقط ترتفع 6.2% بالربع الأول لـ581 مليون دولار

سوق-مسقط-المالي



الوكيل الاخباري-صعدت الأرباح الصافية للشركات المساهمة العامة المدرجة في بورصة مسقط في الربع الأول من العام الجاري إلى 223.1 مليون ريال (581.27 مليون دولار)، مقارنة مع 210.1 مليون ريال (547.4 مليون دولار) في الفترة المماثلة من العام الماضي مسجلة نموًا بنسبة 6.2%.

وأظهرت النتائج المالية لـ 97 شركة مساهمة عامة أعلنت نتائجها المالية الأولية حتى مطلع شهر مايو الحالي تحقيق 71 شركة منها أرباحًا فيما سجلت 26 شركة خسائر، وبلغ عدد الشركات التي ارتفعت أرباحها في الربع الأول من العام الحالي 41 شركة.

فيما تراجعت أرباح 23 شركة، واستطاعت 7 شركات التحول من الخسائر إلى الأرباح وتوزعت هذه الشركات على القطاعات الرئيسية الثلاثة المدرجة في بورصة مسقط وهي القطاع المالي وقطاع الخدمات وقطاع الصناعة، وفق ما ذكرته وكالة الأنباء العمانية.

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