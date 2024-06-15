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السبت، 15-06-2024 12:37 م

أردوغان: تركيا ستخفض التضخم إلى رقم في خانة الآحاد

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الوكيل الإخباري- قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، السبت، في رسالة مصورة بمناسبة عيد الأضحى إن البرنامج الاقتصادي التركي يؤتي ثماره من حيث الإنتاج والتوظيف والصادرات.

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وأضاف "ستحقق تركيا نتائج جيدة فيما يتعلق بالتضخم بدءًا من النصف الثاني من العام"، مشيراً إلى أن التضخم سينخفض بالتأكيد إلى ما دون العشرة بالمئة.


وكان التضخم في تركيا سجل في مايو الماضي 75.45 بالمئة على أساس سنوي، ارتفاعًا من 69.80 بالمئة في أبريل، وذلك بسبب زيادة مصروفات التعليم والمساكن والمطاعم.


وتشير التوقعات إلى أن التضخم وصل بذلك إلى ذروته قبل أن يتراجع بفعل سلسلة من عمليات رفع أسعار الفائدة واستقرار الليرة نسبيًا.


ورفع البنك المركزي أسعار الفائدة 4150 نقطة أساس منذ يونيو من العام الماضي على عكس سياسات التيسير النقدي التي انتهجها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على مدى سنوات لتعزيز النمو، لكنها أدت إلى ارتفاع التضخم.



سكاي نيوز عربية

 




 

 


 

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