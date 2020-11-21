السبت 21-11-2020
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السبت، 21-11-2020 02:34 م

أردوغان: سنضمن تسريع الاستثمارات المحلية والأجنبية

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الوكيل الاخباري- قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، خلال مشاركته في معرض "موصياد إكسبو 2020" بمدينة اسطنبول أمس الجمعة ، إن حكومته ستضمن تسريع الاستثمارات المحلية والأجنبية.

وأضاف الرئيس أردوغان: "نحن بصدد اتخاذ خطوات من شأنها ترسيخ سياساتنا الاقتصادية ورفع سقف ديمقراطيتنا وحرياتنا". 

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وتابع: "عازمون على إدخال تركيا في مرحلة صعود جديدة اقتصاديا وديمقراطيا".


وأردف: "سنضمن تسريع الاستثمارات لتوفير نتائج دائمة في الإنتاج والتوظيف عبر تنشيط المستثمرين المحليين والأجانب، كما أننا مستعدون للسير قدما مع كل من يؤمن بقوة تركيا وإمكانياتها ومستقبلها".

 

 

المصدر: روسيا اليوم 

 

 


 




 

 


 

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