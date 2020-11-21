أردوغان: سنضمن تسريع الاستثمارات المحلية والأجنبية

الوكيل الاخباري- قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، خلال مشاركته في معرض "موصياد إكسبو 2020" بمدينة اسطنبول أمس الجمعة ، إن حكومته ستضمن تسريع الاستثمارات المحلية والأجنبية.



وأضاف الرئيس أردوغان: "نحن بصدد اتخاذ خطوات من شأنها ترسيخ سياساتنا الاقتصادية ورفع سقف ديمقراطيتنا وحرياتنا".

اضافة اعلان



وتابع: "عازمون على إدخال تركيا في مرحلة صعود جديدة اقتصاديا وديمقراطيا".



وأردف: "سنضمن تسريع الاستثمارات لتوفير نتائج دائمة في الإنتاج والتوظيف عبر تنشيط المستثمرين المحليين والأجانب، كما أننا مستعدون للسير قدما مع كل من يؤمن بقوة تركيا وإمكانياتها ومستقبلها".

المصدر: روسيا اليوم



