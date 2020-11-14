أردوغان: مرحلة جديدة في تركيا ترمي إلى تحقيق الاستقرار الاقتصادي

الوكيل الاخباري- صرح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بأنه تم إطلاق مرحلة جديدة في تركيا ترمي إلى تحقيق الاستقرار الاقتصادي وزيادة النمو والتوظيف في البلاد، متحدثا عن 3 ركائز ستساهم في تحقيق الأهداف.





وأشار الرئيس التركي إلى أنه سيتم تحقيق الأهداف الاقتصادي من خلال تحقيق استقرار الأسعار والاستقرار المالي واستقرار الاقتصاد الكلي، وقال: "بإذن الله سنصل إلى أهدافنا عبر بناء سياساتنا الاقتصادية على 3 ركائز هي استقرار الأسعار، والاستقرار المالي، واستقرار الاقتصاد الكلي".

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وأكد أن الحكومة التركية بدأت عهد إصلاحات جديدة على صعيدي الاقتصاد والقوانين، مشددا على أن بلوغ أهداف تركيا لعام 2023 أصبح ضروريا أكثر من أي وقت مضى.



وعن الأولويات، قال أردوغان، إن "الأولوية هي لخفض التضخم بأسرع وقت إلى رقم من خانة واحدة، ثم إلى المستويات المحددة في برنامجنا على المدى المتوسط".



كذلك أعلن الرئيس التركي ،أمس الجمعة، إطلاق اسم السياسي التركي البارز "إسماعيل فهمي جمعلي أوغلو" على المدينة الطبية المزمع افتتاحها بولاية تكيرداغ، مشيرا إلى أنه تم استثمار أموال بقيمة 23 مليار ليرة (نحو 3 مليارات دولار) في "تكيرداغ" خلال السنوات الـ 18 الأخيرة.

المصدر: روسيا اليوم







