أردوغان يعزل 3 مسؤولين في البنك المركزي وهبوط لليرة التركية عقب الإعلان

الوكيل الإخباري- عزل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ثلاثة مسؤولين في البنك المركزي، وعيّن اثنين جديدين مكانهما، مما هوى بالليرة التركية إلى مستويات قياسية جديدة.
وذكرت الجريدة الرسمية التركية أن المعزولين هم نائبا محافظ البنك، إلى جانب عضو لجنة السياسة النقدية.
وبعد هذا الإعلان، هبطت الليرة التركية إلى مستوى قياسي منخفض جديد عند 9.1900 مقابل الدولار، لتصل خسائرها منذ بداية العام إلى 19% بفعل مخاوف متعلقة بالسياسة النقدية.
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وكان قد أجرى الرئيس التركي سلسلة تغييرات في لجنة السياسة النقدية في السنوات القليلة الماضية، إذ أقال ثلاثة محافظين في العامين ونصف العام الماضيين بسبب اختلافات متعلقة بالسياسة.
المصدر: العربي
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