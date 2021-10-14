الخميس 14-10-2021
الوكيل الاخباري

العمل: ما يتم تداوله حول تقاضي موظفة راتبا مرتفعا عارٍ عن الصحة

الصحة لـ الوكيل: نتائج التسمم في محافظة جرش خلال ساعات

أسعار الذهب الخميس 14/ 10 / 2021

أوبك: سلالات كورونا الجديدة تؤثر على سوق النفط

غرفة لعمليات وطوارئ الشؤون البلدية في الكرك استعدادا لفصل الشتاء

مستوطنون يقتلعون 80 شجرة زيتون ويجرفون أكثر من 60 دونما شمال رام الله

اليابان.. حالات الانتحار بين الأطفال تسجل أعلى مستوى لها خلال جائحة كورونا

مؤتة تتقدم في تصنيف QS العالمي للجامعات

تفاصيل جديدة بشأن الفتاة التي تم استخراج كتلة شعر كبيرة من معدتها

تأمين رسوم التسجيل لطالب طب بعد مناشدته عبر برنامج الوكيل

الخميس، 14-10-2021 11:03 ص

أردوغان يعزل 3 مسؤولين في البنك المركزي وهبوط لليرة التركية عقب الإعلان

1048969516_0_334_3072_1996_1000x541_80_0_0_401e71ba7cb1d2c453112669a3d12a7f


الوكيل الإخباري- عزل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ثلاثة مسؤولين في البنك المركزي، وعيّن اثنين جديدين مكانهما، مما هوى بالليرة التركية إلى مستويات قياسية جديدة.

اضافة اعلان


وذكرت الجريدة الرسمية التركية أن المعزولين هم نائبا محافظ البنك، إلى جانب عضو لجنة السياسة النقدية.


وبعد هذا الإعلان، هبطت الليرة التركية إلى مستوى قياسي منخفض جديد عند 9.1900 مقابل الدولار، لتصل خسائرها منذ بداية العام إلى 19% بفعل مخاوف متعلقة بالسياسة النقدية.


وكان قد أجرى الرئيس التركي سلسلة تغييرات في لجنة السياسة النقدية في السنوات القليلة الماضية، إذ أقال ثلاثة محافظين في العامين ونصف العام الماضيين بسبب اختلافات متعلقة بالسياسة.
 
المصدر: العربي

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
1020219101319304935113

أسعار الذهب الخميس 14/ 10 / 2021

6167d79c4236046256238cbc

أوبك: سلالات كورونا الجديدة تؤثر على سوق النفط

النفط

ارتفاع أسعار النفط عالميا

20190702_1562018998-264-large

أوبك تخفض توقعات نمو الطلب على النفط في 2021

611d52e403a63

مؤشر بورصة عمان ينهي تعاملاته اليومية على ارتفاع

102021893337897841954

الأردنيون يقترضون 12 مليار دينار من بنوك ومؤسسات مصرفية

أخبار متعلقة
614c71ac4c59b7070d75f8cb

الليرة التركية تهوي بعد قرار للمركزي التركي مخالف للتوقعات

-1310923580

ارتفاع أسعار الذهب عالميا