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الإثنين، 05-10-2020 12:34 م

أرقام صادمة... ماذا فعلت حرائق الغابات في كاليفورنيا

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الوكيل الاخباري - كشفت إحصائية جديدة عن أرقام وصفت بـ"الصادمة" لما فعلته حرائق الغابات في ولاية كاليفونيا الأمريكية.

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ونشرت إدارة الإطفاء في كاليفورنيا، بحسب وكالة "رويترز"، أرقاما وصفتها بالقياسية الصادمة للخسائر التي أحدثتها حرائق الغابات خلال عام 2020.


وأوضحت أن حرائق الغابات تسببت في خسائر لأكثر من 4 ملايين فدان في عام 2020، لتتجاوز بذلك ضعفي الرقم القياسي المسجل لخسائر حرائق الغابات في أي عام سابق.

وعانت الولاية الأكثر اكتظاظا بالسكان من 5 من أكبر 6 حرائق غابات في تاريخها هذا العام، حيث تزامنت موجات الحر والبرق الجاف هذا العام مع ظروف أكثر جفافا.


يقول علماء المناخ عن تلك الحرائق، إنها ناتجة عن الاحتباس الحراري والتغير المناخي.


وقالت إدارة الإطفاء، في بيان، إن ما لا يقل عن 31 شخصا ماتوا في حرائق هذا العام، وتم تدمير أكثر من 8454 منزلا ومبنى آخر.


وكان الرقم القياسي الذي سجلته كاليفورنيا من قبل للأراضي المحترقة قرابة مليوني فدان في 2018، عندما اجتاحت الولاية حرائق الغابات الأكثر تدميرا والأكثر إزهاقا للأرواح، حيث مات ما لا يقل عن 85 مدنيا وتم تدمير قرابة 19 ألف مبنى في مدينة برادايس الجبلية وحولها.


وعانت كاليفورنيا من جفاف طويل من 2010 حتى 2017، تسبب في أمراض وتفش للحشرات وقضى على ملايين الأشجار.

 

 

 

 

المصدر : سبوتنك 





 




 

 


 

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