الخميس 03-03-2022
الوكيل الاخباري

20 مليار دولار خسائر روسيا يوميا جراء غزو أوكرانيا

رئيس وزراء اسبق: بهذه الطريقة نوفر فرص عمل ونقضي على البطالة

الحكومة تبحث للكفاءات الأردنية فرص عمل في دولة الكويت

توضيح آلية شمول مشتركي أنظمة الطاقة الشمسية بالتعرفة الكهربائية المدعومة

بالفيديو .. أمطار آذار تهطل على العاصمة عمّان

التعليم العالي تعلن عن توقف مبرمج لخدماتها الإلكترونية

الأردن ودول عربية تصوّت ضد روسيا بالأمم المتحدة -أسماء

الرئيس الأوكراني: مقتل 9 آلاف جندي روسي خلال أسبوع

إطلاق برنامج الشراكة المؤسسية بين الأردن والمانيا

الضريبة للمكلفين: ادفعوا لتجنب الغرامات

الخميس، 03-03-2022 09:16 ص

أزمة البنوك اللبنانية على شفا منعطف جديد بسبب 4 ملايين دولار

f4463704-7098-4639-b858-2dbe311965f8_16x9_1200x676


الوكيل الاخباري- قال بنك عوده اللبناني إن الامتثال لأمر محكمة في لندن يطالبه وبنك سوسيتيه جنرال لبنان بدفع أربعة ملايين دولار لأحد المودعين من الأموال المحبوسة في النظام المصرفي اللبناني سيؤدي إلى تضرر مودعين آخرين.

وأمرت المحكمة البنكين في 28 فبراير/ شباط بدفع الأموال، التي تبلغ حوالي 1.1 مليون دولار و2.9 مليون دولار على الترتيب، إلى المدعي فاتشيه مانوكيان بحلول الرابع من مارس/ آذار.

وفي ظل غياب أي قانون لمراقبة رأس المال في لبنان، بدأت البنوك في فرض قيود غير رسمية على عمليات السحب والتحويلات إلى الخارج مع انهيار النظام المالي في البلاد في عام 2019 بعد سنوات من الفساد والهدر وتطبيق سياسات مالية غير مستدامة.

اضافة اعلان

 

العربية

إقرأ ايضا
1640247173_905_202758_russiatankswwii1232779724-770x435

20 مليار دولار خسائر روسيا يوميا جراء غزو أوكرانيا

5ed4acf84c59b76a1e644716

المركزي الأوروبي يعلق نشر سعر صرف اليورو أمام الروبل الروسي

فرص-عمل-في-السعودية-للمصريين

رئيس وزراء اسبق: بهذه الطريقة نوفر فرص عمل ونقضي على البطالة

91-2

الذهب يتماسك مع حذر المستثمرين بسبب الصراع بين روسيا وأوكرانيا

2735cba5-2f1e-4f9d-9d1f-8861028414fe

توضيح آلية شمول مشتركي أنظمة الطاقة الشمسية بالتعرفة الكهربائية المدعومة

a350a827-7980-4e58-873a-11463f32590b_16x9_1200x676

السعودية تعتزم إتاحة 27 مشروعاً تضم 190 ألف وحدة سكنية

أخبار متعلقة
6219f1794236047d66552d3d

وزير الاقتصاد اللبناني: نحاول حجز كمية كبيرة من القمح تكفي لمدة عام

0af53b1f-1bb7-478c-adf6-b5eee04b30c6

لبنان: احتياطي القمح لا يكفي أكثر من شهر واحد

b3b5d0fd-5702-46e1-9169-713887d11b34

الأردن يبيع الكهرباء إلى لبنان بـ 8.5 قروش للكيلو واط الواحد

Untitled-1-91

لبنان.. العقارات تعاني من هبوط الأسعار وقلة الطلب على الشراء

621477c442360452f32dc1a9

لبنان يسجل ارتفاعا ملحوظا بأسعار الوقود

22-30

البنك الدولي سيحول نحو مليار دولار من صندوق مجمد لأفغانستان