الأربعاء 04-01-2023
الوكيل الاخباري

لماذا تتم إجمالي عمليات طباعة نقود العالم في سويسرا؟

العمل تستثني قطاعات من قرار وقف الاستقدام

النفط يسقط دون الـ 80 دولارا ومتحور يوم القيامة يعصف بالأسعار

منح دراسية مقدمة من وزارة الخارجية الرومانية في جميع البرامج الدراسية

مجلس النواب يستمع الأحد المقبل لخطاب الموازنة

محافظ المفرق: نتعامل مع سيول قادمة من دول الجوار

الزراعة: ارتفاع صادرات الأغنام الحية وبيض التفريخ في 2022

خبير نفطي يبيّن أثر تعديلات نظام تسعير المحروقات على السعر المحلي

المستقلة للانتخاب تدعو الأحزاب إلى تصويب أوضاعها وفق القانون

التربية تنشر أسئلة امتحان الرياضيات الورقة الثانية لتكميلية التوجيهي

 
الأربعاء، 04-01-2023 01:35 م

أزمة الطاقة تصل إلى المخابز في فرنسا

بببب2


الوكيل الإخباري - مارست الحكومة الفرنسية ضغوطًا على موردي الغاز والكهرباء، أمس الثلاثاء، لمساعدة الشركات الصغيرة التي تعاني من ارتفاع الأسعار، ولا سيما الخبازون الذين دعوا إلى التظاهر يوم 23 يناير في باريس.

اضافة اعلان


وقال وزير الاقتصاد الفرنسي، برونو لومير، بعد اجتماع مع موردي الكهرباء والغاز إن الموزعون "لا يساعدون الخبازين والشركات الصغيرة والمتوسطة بما فيه الكفاية".
وطالبهم ببذل المزيد لدعم الشركات الصغيرة "على نحو أفضل وعلى الفور".

وأعلنت الحكومة، الثلاثاء، أن الخبازين المتضررين بسبب التضخم، يمكنهم إنهاء عقد إمدادهم بالطاقة من دون تبعات في حالة شعروا بزيادة "باهظة" في الأسعار. ( سكاي نيوز


إقرأ ايضا
11

استثمار العقارات ام الأسهم؟

303036-90634

لماذا تتم إجمالي عمليات طباعة نقود العالم في سويسرا؟

SinkholeMoney

التضخم في بلد الأموال يرتفع إلى 2.8 % خلال 2022

LYNXMPEA760SZ_L

النفط يسقط دون الـ 80 دولارا ومتحور يوم القيامة يعصف بالأسعار

222791

دبي تطلق خطة اقتصادية بـ8.7 تريليون دولار للعقد المقبل

1 - Copy

في التسعيرة الثانية.. ارتفاع أسعار الذهب محليا 30 قرشا

أخبار متعلقة
59c87706491f5990a0e8d463f09bf0c8

الحكومة تُحدد سعر بيع غاز الريشة .. 3 دولارات الحد الأدنى و6 دولارات الحد الأعلى

2075781-1487434990

1.5 مليون منزل أمريكي بلا كهرباء بسبب العاصفة التاريخية

R1671797942_1000x551_242_MjAyMi0xMi0yMyAxNToxODo0Nw==

تراجع سعر الغاز في أوروبا إلى أدنى مستوى منذ شهرين

النفط-الروسي-1

روسيا قد تقلص إنتاج النفط 7 بالمئة ردا على السقف السعري

195249_5_1660832452

51 مليار دولار إيرادات النفط والغاز المتوقعة العام المقبل في قطر

2073121-1626862883

الروبل الروسي يتراجع لأدنى مستوى أمام الدولار