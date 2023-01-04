أزمة الطاقة تصل إلى المخابز في فرنسا

الوكيل الإخباري - مارست الحكومة الفرنسية ضغوطًا على موردي الغاز والكهرباء، أمس الثلاثاء، لمساعدة الشركات الصغيرة التي تعاني من ارتفاع الأسعار، ولا سيما الخبازون الذين دعوا إلى التظاهر يوم 23 يناير في باريس.

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وقال وزير الاقتصاد الفرنسي، برونو لومير، بعد اجتماع مع موردي الكهرباء والغاز إن الموزعون "لا يساعدون الخبازين والشركات الصغيرة والمتوسطة بما فيه الكفاية".

وطالبهم ببذل المزيد لدعم الشركات الصغيرة "على نحو أفضل وعلى الفور".



وأعلنت الحكومة، الثلاثاء، أن الخبازين المتضررين بسبب التضخم، يمكنهم إنهاء عقد إمدادهم بالطاقة من دون تبعات في حالة شعروا بزيادة "باهظة" في الأسعار. ( سكاي نيوز )

