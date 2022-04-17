أزمة ديون روسيا قد تكون من بين الأصعب في التاريخ.. هل تتدخل أميركا؟

الوكيل الاخباري-من المرجح أن يكون تخلف روسيا الوشيك عن سداد ديونها، من أصعب الأمور في التاريخ لجهة الحل، وقد يؤدي بالولايات المتحدة إلى مصادرة أصول للبنك المركزي الروسي بشكل دائم، وفقًا لتقرير صادر عن شركة أكسفورد إيكونوميكس الاستشارية.



تواجه روسيا أول تخلف عن سداد ديونها بالعملات الأجنبية منذ أعقاب الثورة البلشفية في العام 1918. وقد منعت وزارة الخزانة الأميركية في وقت سابق من هذا الشهر، روسيا من دفع 650 مليون دولار مستحقة على سندات باستخدام الأموال المودعة في البنوك الأميركية. بدلاً من ذلك، حاولت روسيا الدفع بالروبل، لكن وكالات التصنيف الائتماني قالت إن هذا سيشكل تخلفًا عن السداد.



لدى روسيا فترة سماح مدتها 30 يومًا اعتبارًا من 4 أبريل للدفع بالدولار. لكن التنبؤات تدور الآن حول الخطوات التالية، وكيف يمكن لحملة السندات استرداد أموالهم.

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