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السبت، 16-04-2022 10:18 ص

أزمة مستمرة في سريلانكا.. فرض قيود على التزود بالوقود

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الوكيل الاخباري-فرضت سريلانكا حصصا للتزود بالوقود امس الجمعة، ما يفاقم الأزمة الاقتصادية التي فجّرت تظاهرات واسعة تطالب باستقالة الرئيس غوتابايا راجاباكسا.

وقالت شركة سيلان بتروليوم المملوكة للدولة والتي تمثل ثلثي مبيعات سوق الوقود بالتجزئة، إنها ستحد من الكميات التي يمكن للسائقين شراؤها، وحظرت الضخ في العبوات تماما لتجنب تخزين البنزين أو الديزل.

وقالت الشركة إن الحد الأقصى للدراجات النارية هو 4 لترات من البنزين، بينما يسمح للدراجات ذات الثلاث عجلات بخمسة لترات. أما السيارات الخاصة والشاحنات الصغيرة وسيارات الدفع الرباعي فيمكنها الحصول على 19.5 لترا من البنزين أو الديزل.

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