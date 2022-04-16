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السبت، 16-04-2022 09:53 ص

أسعار البنزين الجديدة في مصر بعد زيادتها

من_ماذا_يتكون_البنزين


الوكيل الاخباري-قالت وزارة البترول المصرية، إنها رفعت أسعار البنزين 0.25 جنيه في مراجعة ربع سنوية مع تثبيت سعر السولار.

وقررت لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية التابعة للوزارة رفع أسعار البنزين 80 أوكتان و92 أوكتان و95 أوكتان إلى 7.50 جنيه (0.4087 دولار) للتر و8.75 جنيه للتر و9.75 جنيه على التوالي، اعتبارا من اليوم.

وسيستمر بيع السولار بسعر 6.75 جنيه للتر.

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وتمت زيادة سعر طن المازوت المورد لباقي الصناعات 400 جنيه ليصل سعر الطن إلى 4600 جنيه مع أسعار المازوت المورد للصناعات الغذائية والكهرباء.

وتعد الزيادة هي الخامسة منذ تأسيس لجنة التسعير في أكتوبر 2019 عقب استكمال إصلاحات اقتصادية وإنهاء تدريجي للدعم على منتجات الوقود في إطار برنامج إصلاح مدعوم من صندوق النقد الدولي.

وتعتمد لجنة تسعير الوقود، التي تضم ممثلين لوزارتي البترول والمالية، في قرارها على قياس مستوى الأسعار العالمية للبترول وأسعار الصرف وتكاليف النقل والتشغيل والإنتاج، وتجتمع بشكل ربع سنوي لمراجعة أسعار الوقود، وتحريكها ارتفاعا أو انخفاضا بنسبة 10% أو تثبيتها.

 

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