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الثلاثاء، 27-07-2021 09:28 ص

أسعار البن تقفز لأعلى مستوى لها منذ 2014

بن


الوكيل الإخباري - سجلت أسعار البن العربي، يوم الاثنين، أرقاما قياسية حيث قفزت لأعلى مستوى لها في حوالي سبع سنوات. 

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وارتفعت الأسعار لأكثر من 10 في المئة بعد أن قفزت حوالي 20 في المئة الأسبوع الماضي، إذ تهدد أحوال جوية باردة غير معتادة محاصيل البن في البرازيل أكبر منتج في العالم. 


والأسبوع الماضي، أشارت تقديرات أولية لوكالة إمدادات الغذاء التابعة للحكومة البرازيلية إلى أن موجات صقيع أثرت على منطقة تتراوح من 150 ألف إلى 200 ألف هكتار، أو حوالي 11 في المئة من إجمالي منطقة محصول البن العربي في البلاد.


وصعدت العقود الآجلة للبن العربي في بورصة لندن للسلع الأولية بشكل حاد، الاثنين وقفز عقد سبتمبر/ أيلول إلى ذروة عن 2.152 دولار للرطل، وهو أعلى مستوى منذ أكتوبر/ تشرين الأول 2014. وبلغت مكاسب عقود اللبن العربي حوالي 35 في المئة منذ نهاية يونيو/ حزيران.

 

سبوتنيك عربي


 




 

 


 

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