أسعار الحديد والاسمنت محليا اليوم

الوكيل الإخباري - تراوحت أسعار الحديد شد 60، اليوم السبت، بين 595-605 دينار للطن شاملة كلف النقل، وفق ما أفاد به تجار لـ"الوكيل الإخباري".



ويعتمد إنتاج مصانع الحديد محليا على الخردة التي ارتفعت أسعارها خلال الفترة الماضية.



ويقدّر الإنتاج المحلي من الحديد بنحو 25 ألف طن يوميا، فيما لا يتجاوز الاستهلاك اليومي 5-6 آلاف طن بسبب قلة المشاريع وحالة الركود في الأسواق.



أما بشأن أسعار الاسمنت محليا، أشار التجار إلى أن سعر الطن يباع للمستهلك بين 95-100 دينار شاملا أجور النقل حسب المنطقة الجغرافية والكميات المشتراة.



ويبلغ متوسط إنتاج مصانع الاسمنت نحو 25 ألف طن يوميا، فيما يتراوح احتياج السوق المحلي بين 5-6 آلاف طن يوميا.

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