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الأربعاء، 09-12-2020 09:59 ص

أسعار الدولار تتراجع في آسيا

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الوكيل الاخباري - هبط الدولار، اليوم الأربعاء في آسيا، بنحو 0.4 في المئة مقابل الدولار الأسترالي وانخفض لأدنى مستوى في عامين ونصف العام مقابل اليوان.

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وتراجع الدولار بمقدار 0.1 في المئة إلى 90.816 مقابل سلة من العملات، ليفصله ما يقل عن نصف في المئة فوق أدنى مستوى في عامين ونصف العام الذي بلغه يوم الجمعة، بحسب ما نقلته "رويترز".


وهبط الدولار نحو 0.2 في المئة مقابل اليورو إلى 1.2126 دولار ويتجه نحو تسجيل خسارة سنوية بأكثر من 7.5 في المئة مقابل العملة الأوروبية الموحدة، وهي الأكبر منذ 2017.


وتراجع الدولار إلى 6.4975 يوان صيني في التعاملات الخارجية و6.5229 في التعاملات الداخلية، مما يضع اليوان عند ارتفاع بأكثر من عشرة في المئة من مستويات متدنية سجلها في مايو/أيار، بدعم من انخفاض الدولار ودخول تدفقات منتظمة على الأسهم والسندات الصينية.


ولم يطرأ تغير يُذكر على الين الياباني عند 104.14 للدولار، وتوقع جيه.بي مورغان، أنها مسألة وقت قبل أن يكسر المستوى النفسي الرئيسي عند 100 في ظل إبقاء مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي (البنك المركزي) على أوضاع نقدية بالغة التيسير.

 

 

 

المصدر : سبوتنك



 




 

 


 

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