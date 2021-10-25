أسعار الذهب الاثنين 25/ 10/ 2021

الوكيل الاخباري- ارتفعت أسعار الذهب محليا اليوم الاثنين مقارنة بتسعيرة يوم أمس الصادرة عن النقابة العامة لأصحاب محال تجارة الحلي والمجوهرات.



وارتفع سعر بيع غرام الذهب عيار 21 الأكثر طلبا في السوق المحلية بمقدار 10 قروش ليصل إلى 36،70 ديناراً، لغايات شراء المواطنين من محلات الصاغة، مقابل 35،20 دينارا لجهة البيع.



كما ارتفع سعر بيع غرام الذهب عيار 24 ليصبح 43،70 دينارا بعدما كان يباع أمس الاحد بـ 43،50 دينارا، وبلغ سعر غرام الذهب عيار 18 نحو 32،90 ديناراً، فيما كان سعره الاحد 32،70 دينارا.

اضافة اعلان





اظهار أخبار متعلقة



اظهار أخبار متعلقة