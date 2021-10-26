أسعار الذهب الثلاثاء 26/ 10/ 2021

الوكيل الاخباري- ارتفعت أسعار الذهب في السوق المحلية، اليوم الثلاثاء 26/10/2021 ، بين 10 – 20 قرشا للغرام الواحد بحسب التسعيرة اليومية الصادرة عن النقابة العامة لأصحاب محال تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات.

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وارتفع سعر بيع غرام الذهب من عيار 21 قيراط الأكثر طلبا بين المواطنين 20 قرشا للغرام الى36.90 دينارا، والشراء بقيمة 35.40 دينارا.



كما ارتفع سعر بيع غرام الذهب عيار 24 قيراط 10 قروش ليصبح 43.80 دينارا، والشراء بقيمة 40.70 دينارا.



في المقابل ارتفع سعر بيع الذهب عيار 18 قيراط 10 قروش للغرام الواحد ليصبح 33.00 دينارا، ولجهة الشراء بقيمة 30.00 دينارا.



