الثلاثاء 30-11-2021
الوكيل الاخباري

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الثلاثاء، 30-11-2021 09:55 ص

أسعار الذهب الثلاثاء 30/ 11/ 2021

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الوكيل الاخباري- استقرت أسعار الذهب في السوق المحلية، اليوم الثلاثاء، لليوم السادس ايام على التوالي.

ووفق نقابة أصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات، فقد بلغ سعر بيع غرام الذهب عيار 21 الأكثر رغبة من الأردنيين بالسوق المحلية عند 36,60 دينارا لغايات شراء المواطنين من محلات الصاغة.

كما بلغ سعر بيع الغرام من الذهب عياري 24 و18 لغايات الشراء من محلات الصاغة عند 40.40 و 29.80 دينارا .

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