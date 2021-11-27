أسعار الذهب السبت 27/ 11/ 2021

الوكيل الاخباري- استقرت أسعار الذهب في السوق المحلية، السبت، رغم تأثير اكتشاف السلالة الجديدة من فيروس كورونا والتي أطلق عليها اسم "أوميكرون".

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وبحسب التسعيرة اليومية الصادرة عن النقابة العامة لأصحاب محال تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات، فقد حافظ المعدن الأصفر من عيار 21 قيراط على سعر بيعه عند 36.6 دينارا، والشراء عند 35.1 دينارا.



كما استقر سعر بيع وشراء عيار 24 قيراط عند 43.5 و40.4 دينارا على التوالي، أيضا استقر سعر بيع وشراء عيار 18 قيراط عند 32.8 و29.8 دينارا على التوالي.