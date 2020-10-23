أسعار الذهب اليوم الجمعة 23/10/2020

الوكيل الإخباري- بلغ سعر بيع غرام الذهب عيار 21 الأكثر رغبة من المواطنين بالسوق المحلية اليوم الجمعة 38.90 دينار لغايات شراء المواطنين من محلات الصاغة مقابل 37.30 دينار لجهة البيع .

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وحسب سر النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات ربحي علان، بلغ سعر بيع الغرام من الذهب عياري 24 و18 لغايات الشراء من محلات الصاغة عند 46.50 و34.60 دينار على التوالي .



واشار علان ، إلى أن سعر الليرة الرشادي وزن 7 غرامات بلغ 273 دينارا، فيما بلغ سعر الليرة الإنجليزي وزن 8 غرامات 309 دنانير، موضحا أن الطلب ضعيف محليا وكذلك العرض .



واشار علان إلى أن سعر الذهب بالسوق العالمية بلغ ظهر اليوم الجمعة 1906 دولارات للأونصة الواحدة .



