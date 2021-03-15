أسعار الذهب تحتفظ بمكاسبها

الوكيل الإخباري-

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احتفظت أسعار الذهب بمكاسبها في مستهل أسبوع التداول الجديد الاثنين في الوقت الذي يدرس فيه المستثمرون بيانات التضخم الأمريكي قبل اجتماع مجلس الاحتياط الاتحادي (البنك المركزي) الأمريكي في وقت لاحق من الأسبوع الحالي لمراجعة السياسة النقدية.كانت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين قد قالت في الأسبوع الماضي إن الضغوط التضخمية في الولايات المتحدة مازالت منخفضة، في الوقت الذي تبدأ فيه إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن ضخ حزمة التحفيز الاقتصادي الجديدة البالغة قيمتها 1.9 تريليون دولار.ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن هويي ليي المحلل الاقتصادي في مجموعة "أوفر سي-تشاينا بانكنج كورب" المصرفية القول إن اجتماع مجلس الاحتياط الاتحادي خلال الأسبوع الحالي سيكون "محركا أساسيا لسوق الذهب… أي إشارة قوية إلى التوجهات الحمائمية (استمرار السياسة النقدية المرنة) من جانب باول (جيرمي باول رئيس المجلس) وفريقه ستؤدي إلى تراجع العائد على سندات الخزانة الأمريكية وارتفاع سعر الذهب".يأتي ذلك في الوقت الذي استقرت فيه أسعار التعاقدات الفورية للذهب في تعاملات صباح اليوم بتوقيت سنغافورة عند مستوى 1726.49 دولار للأوقية، بعد ارتفاعها بنسبة 0.3% يوم الجمعة في أخر أيام أسبوع التداول الماضي. وارتفع سعر البلاتين اليوم فيما تراجع سعر البلاديوم.