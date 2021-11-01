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الإثنين، 01-11-2021 09:36 ص

أسعار الذهب تحت الضغط بسبب قوة الدولار

ذهب


الوكيل الإخباري - لم تشهد أسعار الذهب تغيرا يذكر اليوم الاثنين حيث أبقى الدولار القوي المعدن الأصفر تحت الضغط، بينما ينتظر المستثمرون بحذر اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي بعد أن أظهرت بيانات ارتفاعا آخر في التضخم.

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وبحلول الساعة 0633 بتوقيت جرينتش جرى تداول الذهب عند 1783.01 دولار للأوقية (الأونصة) بعد أن انخفض 1.5 بالمئة لأقل مستوى في أكثر من أسبوع يوم الجمعة. وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.1 بالمئة إلى 1784.801 دولار للأوقية.


وقال جيفري هالي كبير محللي أسواق آسيا والمحيط الهادي في أواندا "سيتوخى مستثمرو الذهب المزيد من الحذر لأنهم محاصرون منذ فترة طويلة فوق مستوى 1800 دولار، حتى لو انخفض الدولار وارتفعت أسعار الذهب".


واستقر الدولار قرب أعلى مستوى فيما يزيد عن أسبوعين الذي سجله يوم الجمعة، مما يجعل الذهب أقل جاذبية للمشترين من حائزي العملات الأخرى.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى تراجعت الفضة 0.2 بالمئة إلى 23.80 دولار للأوقية. وزاد البلاتين 0.9 بالمئة إلى 1026.58 دولار للأوقية. وانزل البلاديوم 0.3 بالمئة إلى 1996.57 دولار للأوقية.

 

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