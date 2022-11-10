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الخميس، 10-11-2022 11:38 ص

أسعار الذهب ترتفع مع تراجع الدولار

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الوكيل الإخباري - ارتفعت أسعار الذهب اليوم الخميس، مدعومة بتراجع الدولار، إلا أنها تتحرك ضمن نطاق ضيق نسبيا وسط توخي الحذر قبيل نشر بيانات التضخم الأمريكية التي قد تؤثر على قرارات مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) المستقبلية بشأن رفع أسعار الفائدة.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة إلى 1710.62 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0521 بتوقيت جرينتش. فيما استقرت العقود الأمريكية الآجلة للذهب عند 1713.70 دولار.

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وهبط مؤشر الدولار 0.3 بالمئة. ويجعل هبوط العملة الأمريكية الذهب المسعر بالدولار أكثر جاذبية لحائزي العملات الأخرى.


ومن المقرر صدور تقرير مؤشر أسعار المستهلكين بالولايات المتحدة لشهر أكتوبر تشرين الأول الساعة 1330 بتوقيت جرينتش. ويتوقع الخبراء تراجع معدل التضخم الأساسي على الأساسين الشهري والسنوي.

 

البيان

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