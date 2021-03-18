الخميس 18-03-2021
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الخميس، 18-03-2021 05:48 م

أسعار الذهب ترتفع 40 قرشاً

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الوكيل الاخباري - ارتفعت أسعار الذهب بالسوق المحلية لمختلف "عياراته"، اليوم الخميس، بمقدار 40 قرشاً للغرام الواحد، مدفوعاً بزيادة أثمان المعدن الأصفر بالسوق العالمية.
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وبلغ سعر بيع غرام الذهب عيار 21 الأكثر رغبة من المواطنين، اليوم الخميس، بالسوق المحلية عند 70ر35 دينار لغايات شراء المواطنين من محلات الصاغة، مقابل 30ر34 دينار لجهة البيع.

ووفقاً لأمين سر النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات ربحي علان، بلغ سعر بيع الغرام من الذهب عياري 24 و18 لغايات الشراء من محلات الصاغة عند 80ر42 و90ر31 دينار على التوالي.

 




 

 


 

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