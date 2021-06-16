أسعار الذهب تستقر عالميا

الوكيل الإخباري- استقر سعر الذهب، اليوم الأربعاء، ويترقب المستثمرون نتيجة أحدث اجتماع لمجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي لاستقاء مؤشرات بشأن خفض محتمل لتدابير دعم اقتصادية، وسط ارتفاع الدولار.



ولم يطرأ تغير يذكر على الذهب في المعاملات الفورية، حيث جرى تداوله عند 1859.32 دولار للأونصة، بحلول الساعة 05:23 بتوقيت غرينتش. ونزل الذهب لأدنى مستوياته منذ 17 مايو 2021 إلى 1843.99 دولار يوم الاثنين الماضي.

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فيما ارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.2 بالمئة إلى 1860.40 دولار للأونصة.



