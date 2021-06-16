الأربعاء 16-06-2021
الوكيل الاخباري

كورونا في الولايات المتحدة منذ كانون الأول 2019

الحكومة: مشروع قانون البلديات واللامركزية عالج جوانب خلافية

العودات: قانون البلديات واللامركزية المعروض على المجلس يحتاج إلى مشورة واسعة

وزير العمل : نعمل على مجموعة إجراءات لتخفيف تداعيات كورونا

السير: استخدام الهاتف أكثر المخالفات المسببة للحوادث

وزير التربية لـ الوكيل : نبحث عن مبنى بديل لـ' كرفانات مدرسة القلة '

الصحة: مستعدون لموجة ثالثة من كورونا في المملكة

نقابة ملاحة الأردن لـ الوكيل: قرارات مبشرة على الأبواب لمواجهة ارتفاع أجور الشحن

الجيش يحبط محاولة تسلل إلى الأراضي السورية اليوم

استكمال أعمال مشروع الباص سريع التردد الخميس

عاجل

السفير المصري في عمّان: الأردن و مصر لديهما فائض في الكهرباء ونحاول تصديرها إلى العراق

الأربعاء، 16-06-2021 11:16 ص

أسعار الذهب تستقر عالميا

1_uyNrT1T


الوكيل الإخباري- استقر سعر الذهب، اليوم الأربعاء، ويترقب المستثمرون نتيجة أحدث اجتماع لمجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي لاستقاء مؤشرات بشأن خفض محتمل لتدابير دعم اقتصادية، وسط ارتفاع الدولار.

ولم يطرأ تغير يذكر على الذهب في المعاملات الفورية، حيث جرى تداوله عند 1859.32 دولار للأونصة، بحلول الساعة 05:23 بتوقيت غرينتش. ونزل الذهب لأدنى مستوياته منذ 17 مايو 2021 إلى 1843.99 دولار يوم الاثنين الماضي.

اضافة اعلان


فيما ارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.2 بالمئة إلى 1860.40 دولار للأونصة.

وقال الخبير المعني بالعملة لدى مؤسسة ديلي فيكس، إليا سبيفاك "الذهب انخفض على مدى بضعة أيام، ويعكس هذا التوقعات الآخذة في التنامي بأن تقليص (مجلس الاحتياطي الاتحادي) للتيسير الكمي ربما يبدأ على نحو أسرع مما تتوقعه السوق حاليا".

وأضاف "الذهب دخل المرحلة التالية منخفضا. الدعم الوشيك في هذه المرحلة عند نحو 1850 دولارا. إذا اخترقنا ذلك بمساعدة (اجتماع الاحتياطي) على مدى الـ 24 ساعة القادمة، ربما يتجه الذهب صوب 1800 دولارا".

وفي سوق العملات استقر الدولار قرب أعلى مستوى في شهر مقابل العملات المنافسة، مما يزيد تكلفة الذهب لحائزي بقية العملات.

وكشفت بيانات، يوم أمس الثلاثاء، أن مبيعات التجزئة الأمريكية انخفضت بأكثر من المتوقع في مايو 2021، بينما قفزت أسعار المنتجين 6.6 بالمئة على أساس سنوي خلال الشهر، في أكبر زيادة منذ نوفمبر 2010.

وأثارت بيانات حديثة، أظهرت قفزة في أسعار المستهلكين الأمريكيين، المخاوف بشأن ارتفاع التضخم. لكن مسؤولي البنك المركزي الأمريكي (مجلس الاحتياطي) قالوا إن الضغوط التضخمية مؤقتة وإن السياسات النقدية فائقة التيسير ستظل سارية لبعض الوقت.

المصدر: روسيا اليوم

 




 

 


 

إقرأ ايضا
2-780x470

لهذه الأسباب قد تستخدم عملة البيتكوين عند التداول

ذهب

أسعار الذهب الأربعاء 16/6/2021

92020783153490596082

تراجع أسعار الذهب عالميا

IMG-20210312-WA0006-780x470

برميل الخام الروسي يصعد فوق مستوى 70 دولارا

5e43f0a342360426cf29fd8c

روسيا: الاقتصاد الوطني تعافى من أزمة كورونا

دولار

5.9 مليون دولار مدفوعات فنادق خلال الحجر الصحي ضد كورونا

أخبار متعلقة
ذهب

أسعار الذهب الأحد 30/5/2021

ذهب-2-1200x675

أسعار الذهب السبت 29/5/2021

5

انخفاض أسعار الذهب عالميا

620206133122337046618

تراجع أسعار الذهب عالميا

60af83594c59b70f5f136a2f

استقرار أسعار الذهب عالميا

ذهب

أسعار الذهب الخميس 27/5/2021