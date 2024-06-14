الجمعة 14-06-2024
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الجمعة، 14-06-2024 11:02 ص

أسعار الذهب عالميا اليوم

ذهب٥


الوكيل الاخباري - ارتفعت أسعار الذهب، خلال التعاملات الآسيوية المبكرة الجمعة، متجهة لتسجيل أول مكسب أسبوعي في أربعة أسابيع، بعدما أظهرت بيانات اقتصادية أميركية تراجع ضغوط الأسعار مما يعزز التفاؤل بشأن احتمال أن يخفض مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) أسعار الفائدة قريبا.

وصعد الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.2 بالمئة إلى 2306.89 دولار للأونصة، بحلول الساعة 03:34 بتوقيت غرينتش. وربح المعدن النفيس 0.5 بالمئة منذ بداية الأسبوع.

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كما زادت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.2 بالمئة إلى 2322.00 دولارا.
وأظهرت بيانات أمس الخميس أن أسعار المنتجين (الذي يقيس التضخم عند باب المصنع) في الولايات المتحدة انخفضت على غير المتوقع في مايو، وهو مؤشر آخر على أن التضخم ينحسر بعد ارتفاعه في الربع الأول.


 




 

 


 

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