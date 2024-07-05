أسعار الذهب عالميا اليوم

الوكيل الاخباري - سجلت أسعار الذهب ارتفاعا، خلال تعاملات الجمعة المبكرة، لتتجه نحو تحقيق مكاسب أسبوعية، بينما يترقب المتعاملون بيانات الوظائف الأميركية من أجل الحصول على مؤشرات بشأن مسار مجلس الاحتياطي الفيدرالي لخفض أسعار الفائدة.



وبحلول الساعة 00:45 بتوقيت غرينتش، ارتفع الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.1 بالمئة إلى 2358.14 دولار للأونصة. وصعد بأكثر من واحد بالمئة خلال الأسبوع. أما العقود الأميركية الآجلة للذهب فانخفضت 0.1 بالمئة إلى 2366.30 دولار.

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ومن المقرر صدور تقرير الوظائف غير الزراعية في الولايات المتحدة في الساعة 1230 بتوقيت غرينتش.



وأشارت بيانات اقتصادية الأربعاء إلى تباطؤ الاقتصاد الأميركي. وأظهر تقرير منفصل زيادة في عدد الأميركيين الذين تقدموا بطلبات جديدة للحصول على إعانات البطالة أسبوع الماضي.

