الإثنين 03-10-2022
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الإثنين، 03-10-2022 08:02 ص

أسعار الذهب عالمياً تتنفس الصعداء

ذهب3


الوكيل الاخباري - ارتفعت أسعار الذهب، الاثنين، بسبب ضعف الدولار وذلك على الرغم من احتفاظ البنوك المركزية في جميع أنحاء العالم بسياساتها النقدية الصارمة للتصدي للتضخم المتصاعد مما أدى إلى الحد من مكاسب الذهب.

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وهبط مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية أمام ست عملات رئيسية، 0.2 بالمئة مما جعل سعر الذهب المقوم بالدولار أقل تكلفة للمشترين في الخارج
ارتفع سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة إلى 1665.29 دولار للأونصة اعتبارا من الساعة 0115 بتوقيت غرينتش.


وارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.1 بالمئة إلى 1673.30 دولار.


وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفع سعر الفضة في المعاملات الفورية 0.7 بالمئة إلى 19.12 دولار للأونصة وارتفع سعر البلاتين 0.3 بالمئة إلى 861.50 كما ارتفع البلاديوم 0.5 بالمئة إلى 2167.75 دولار.

 

سكاي نيوز


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