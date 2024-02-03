أسعار الذهب عالمياً ترتفع بأسبوع

الوكيل الاخباري -

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سجلت أسعار الذهب عالمياً، مكاسب أسبوعية، مع تباين أداء الدولار وعوائد سندات الخزانة الأميركية، وذلك على الرغم من عدم وضوح الرؤية فيما يتعلق بالموعد الذي قد يبدأ عنده مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي خفض معدلات الفائدة.وبينت تقارير أنه من غير المرجح أن يخفض الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة في آذار المقبل، لكن المتداولين في السوق على يقين من أنه سيبدأ في خفض أسعار الفائدة بعد ذلك.وسجل الذهب في المعاملات الفورية ارتفاعا أسبوعيا بنسبة 1.05% ليصل إلى 2039.76 دولار للأونصة.ويعزز انخفاض أسعار الفائدة جاذبية المعدن الأصفر الذي لا يدر عائدا.