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السبت، 12-11-2022 12:01 م

أسعار الذهب عالمياً ترتفع حد الاختراق لهذه الأسباب

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الوكيل الإخباري - ياسر شطناوي - كشفت تحليلات السوق إن أسعار الذهب عالمياً قد تواصل الارتفاع لتتخطى حاجز 1800 دولار للأونصة، في ظل عدة عوامل أبرزها انخفاض العملات الرقمية والدولار وانخفاض نسب وبيانات التضخم الامريكية.

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وبينت أرقام السوق، التي نشرتها investing لتحليل الأسواق ورصدها "الوكيل الإخباري" أن أغلب المتداولين وجدوا من الذهب المكان الأكثر امان، حيث تحولت أغلب الأموال التي كانت تتدفق للعملات الرقمية نحو المعدن الأصفر.


وأضافت أن حجم التداول في الذهب حتى يوم أمس الجمعة سجل نشاطاً عالياً ليحقق أكبر مكاسب أسبوعية له منذ 30 شهراً.


بالمقابل حذّرت التحليلات من الهبوط المتسارع للذهب بعد أن يصل لذروة النشاط وتخطي حاجز 1800 دولار للأونصة، وهو ما يعني أن يفقد المعدن الأصفر زخمه الصعودي ويتحول إلى الهبوط فجأة.


ووفقا للتحليل فان بيانات التضخم الامريكية التي صدرت مؤخراً وأظهرت قراءة سنوية ابطأ كان لها دور في ارتفاع الذهب، إلى جانب التكهنات بأن مجلس الاحتياطي الفيدرالي سيتراجع عن الزيادات الكبيرة في أسعار الفائدة التي نفذها منذ آذار الماضي.


وأنهت العقود القياسية الأمريكية الآجلة للذهب على ارتفاع بقيمة 15.70 دولارًا، أو ما يقرب من 1٪.

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