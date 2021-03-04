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الخميس، 04-03-2021 01:50 م

أسعار الذهب عالميا ترتفع عن أدنى مستوى في 9 أشهر

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الوكيل الاخباري - ارتفعت أسعار الذهب الخميس متعافية من أدنى مستوى في 9 أشهر تقريبا، الذي سجلته الجلسة الماضية، لكن عائدات سندات الخزانة الأمريكية الآخذة في الارتفاع واصلت الضغط على المعدن الأصفر.

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وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.5 بالمئة إلى 1719.21 دولار للأونصة، بحلول الساعة 07:29 بتوقيت غرينتش، بعد أن انخفض لأدنى مستوياته منذ التاسع من يونيو الماضي عند 1701.40 دولار أمس الأربعاء. وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.1 بالمئة إلى 1717.50 دولار للأونصة.


وبينما يعتبر الذهب تحوطا في مواجهة التضخم، فإن ارتفاع عوائد الخزانة الأمريكية في الآونة الأخيرة هدد ذلك الوضع، إذ أنه يزيد تكلفة الفرصة الضائعة لحيازة المعدن الأصفر الذي لا يدر عائدا.


وأجل مجلس الشيوخ الأمريكي النقاش بشأن حزمة تحفيز بقيمة 1.9 تريليون دولار لتخفيف تبعات كوفيد-19 ، حتى اليوم الخميس على الأقل.


وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، صعدت الفضة 0.4 بالمئة إلى 26.17 دولار للأونصة، وارتفع البلاديوم 0.3 بالمئة إلى 2361.08 دولار، وزاد البلاتين 0.2 بالمئة إلى 1169.68 دولار.

 

 

المصدر : روسيا اليوم



 




 

 


 

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