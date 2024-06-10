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الإثنين، 10-06-2024 01:30 م

أسعار الذهب عالمياً تستقر عند هذا المستوى !

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الوكيل الإخباري- استقرت أسعار الذهب، الاثنين، بعد أن تراجعت في الجلسة السابقة بسبب تعليق البنك المركزي الصيني للمشتريات وبيانات الوظائف الأميركية القوية التي قلصت الآمال في خفض وشيك لمعدلات الفائدة.

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حيث ظلت أسعار الذهب في المعاملات الفورية عند 2296.17 دولار للأونصة بحلول الساعة 07:51 بتوقيت غرينتش.


وتراجعت العقود الأميركية الآجلة للذهب بنسبة 0.5 بالمئة إلى 2313.30 دولار.

 

وهبط الذهب يوم الجمعة بنسبة 3.5 بالمئة في أكبر انخفاض يومي منذ نوفمبر 2020 بعد أن جاء تقرير الوظائف الأميركي أقوى من المتوقع، فضلاً عن تعليق المركزي الصيني في مايو عمليات شراء استمرت 18 شهرًا من أجل تعزيز الاحتياطيات.


وتراجعت توقعات خفض مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي لمعدلات الفائدة في سبتمبر إلى 50 بالمئة تقريبًا من نحو 70 بالمئة قبل بيانات الوظائف.


وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية بنسبة 1.4 بالمئة إلى 29.58 دولار للأونصة، كما زاد البلاتين بنسبة واحد بالمئة إلى 973.40 دولار، وصعد البلاديوم بنسبة 0.2 بالمئة إلى 914.21 دولار.

سكاي نيوز عربية

 




 

 


 

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