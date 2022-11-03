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الخميس، 03-11-2022 04:09 م

أسعار الذهب عالميا تهبط لأدنى مستوى في أسبوعين

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الوكيل الإخباري - تراجعت أسعار الذهب إلى أدنى مستوى لها في أسبوعين اليوم الخميس مع ارتفاع الدولار وعوائد سندات الخزانة الأمريكية بعدما بددت التصريحات المتشددة لرئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) جيروم باول الآمال حول تخفيف سياسة التشديد النقدي اعتبارا من ديسمبر.

وانخفض الذهب في التعاملات الفورية 0.5 بالمئة إلى 1626.17 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول 0901 بتوقيت جرينتش، كما تراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 1.3 بالمئة إلى 1628.30 دولار للأوقية.

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ورفع البنك المركزي الأمريكي أسعار الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس أمس الأربعاء.


وارتفع الذهب 1.3 بالمئة بعد إصدار بيان بشأن سياسة مجلس الاحتياطي الاتحادي قبل أن ينهي الجلسة على انخفاض 0.8 بالمئة بفعل تصريحات باول.


وتؤدي أسعار الفائدة المرتفعة في الولايات المتحدة إلى زيادة تكلفة الفرصة البديلة لاقتناء الأصول التي لا تدر عائدا وإلى ارتفاع الدولار.


وزاد الدولار 1.2 بالمئة مقابل العملات المنافسة مما يجعل الذهب أكثر تكلفة لحائزي العملات الأخرى. كما ارتفعت عوائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات.


وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة في التعاملات الفورية 0.9 بالمئة إلى 19.10 للأوقية، وتراجع البلاتين 1.3 بالمئة إلى 917.62 دولار، وهبط البلاديوم 0.8 بالمئة إلى 1840.99 دولار. 

 

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