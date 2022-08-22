أسعار الذهب في الأردن عند أدنى مستوى منذ شهر

الوكيل الاخباري- تيماء عبيدات

أكدت نقابة أصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات، أن سعر الذهب محليا هو الأدنى منذ شهر تقريبا. اضافة اعلان





وقالت النقابة لـ "الوكيل الاخباري" إن سبب انخفاض اسعار الذهب يعود الى ترقب قرار الفدرالي الامريكي حول رفع سعر الفائدة للحد من التضخم.



وبينت ان الذهب يتأثر باسعار الفائدة وذلك لرغبة المستثمرين بالتخلص من الذهب الذي لا يجلب عائدا.



وانخفضت أسعار بيع غرام الذهب عيار 21 الأكثر رغبة من الأردنيين بالسوق المحلية عند 35,50 دينارا لغايات شراء المواطنين من محلات الصاغة وهي الأقل منذ شهر.