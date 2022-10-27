الخميس 27-10-2022
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الأوقاف توضح حول فيديو متعلق بأحد المراكز الإسلامية
الوزراء الجدد يؤدون اليمين الدستورية في قصر الحسينية
شغور مناصب قيادية بعد تعديل الخصاونة الخامس - أسماء
إلغاء وزارة الدولة لشؤون المتابعة والتنسيق الحكومي
أخبار الشركات
أخبار الشركات
"زبوني"... الريادة والتكنولوجيا في خدمة التجارة الخارجية
صافي أرباح مجموعة بنك الإسكان يرتفع بنسبة 22.1%
للعام الثاني على التوالي حزمة إنترنت من زين دعماً لمؤسسة الحسين للسرطان بالتزامن مع شهر التوعية بسرطان الثدي
سامسونج توقع اتفاقية تعاون مع مدرسة كينغز أكاديمي لإطلاق مبادرة وبرنامج Samsung Innovation Campus
كورونا
كورونا
السعودية تسجيل 294 اصابة جديدة بكورونا
بعد رصده في السعودية.. ما الذي يمكنك فعله للوقاية من متحور "XBB" لكورونا؟
بحث جديد يكتشف أسباباً رئيسية وراء حالات كورونا طويلة الأمد
بايدن يتلقى لقاح محدث من كورونا