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الأحد، 27-02-2022 10:14 ص

أسعار الذهب محليا

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الوكيل الإخباري - استقر سعر بيع غرام الذهب عيار 21، الأحد عند 38.4 ديناراً لغايات الشراء من محلات الصاغة، مقابل 36.9 دينارا لجهة البيع، وهو ذات السعر المعلن عنه السبت.

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وحسب النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات فقد بلغ سعر بيع الغرام الواحد من الذهب عياري 24 و18 لغايات الشراء من محلات الصاغة 45 دينارا، و34.30 ديناراً على التوالي.


وارتفع غرام الذهب عيار 21 محليا 65 قرشا الخميس الماضي، حيث بلغ في التسعيرة الأولى سعر بيع غرام الذهب (عيار 21) 39.5 دينارا وبالتسعيرة الثانية وصل 40.150 دينارا، وذلك بسبب الهجوم الروسي على أوكرانيا والذي أدى لارتفاع أسعار الذهب عالميا.


بدأ الهجوم الروسي على أوكرانيا فجر الخميس بعد اعتراف بوتين مساء الاثنين باستقلال المنطقتين الانفصاليتين المدعومتين من موسكو منذ 2014 في شرق أوكرانيا.


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