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الخميس، 10-03-2022 10:47 ص

أسعار الذهب محليا

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الوكيل الإخباري - بلغ سعر بيع غرام الذهب عيار 21 في السوق المحلية الخميس، 40.100 دينارا لغايات الشراء من محلات الصاغة، مقابل  38.500 دينارا لسعر الشراء.

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وبلغ سعر بيع الغرام الواحد من الذهب عياري 24 و18 لغايات الشراء من محلات الصاغة، عند 47 دينارا و35.900 دينارا على التوالي.


وقال رئيس النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات ربحي علان، في تصريح صحفي إن أسعار الذهب انخفضت الأربعاء بشكل كبير من 2060 دولارا إلى 1990 دولارا، فيما بلغ صباح الخميس عند 1995 دولارا، جراء تطورات الأزمة في أوكرانيا.


وأشار علان إلى أن "أخبار وقف إطلاق النار في أوكرانيا أسهم في إعادة عمليات بيع الذهب وجني أرباح أدت إلى انخفاض الذهب، أثرت على الأسعار المحلية بواقع 1.4 دينار للغرام الواحد"


وأضاف أن سعر الليرة الرشادي بلغ 325 دينارا، فيما بلغ سعر الليرة الإنجليزي 286 دينارا، مشيرا إلى أن "الطلب لا يزال ضعيفا، والعرض متوسط".


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