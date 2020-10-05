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الإثنين، 05-10-2020 11:46 ص

نزل الذهب في السوق الفورية بنسبة 0.4%

أسعار الذهب وصحة ترامب علاقة عكسية

نم
أونصة ذهب


الوكيل الإخباري - انخفض الذهب، اليوم الاثنين، إذ أدت إشارة البيت الأبيض إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب "يستجيب جيدا" لعلاج كوفيد-19 إلى تحسن المعنويات عالميا، مما سحب أموالا من المعدن النفيس.

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ونزل الذهب في السوق الفورية بنسبة 0.4% إلى 1892.01 دولار للأونصة، بحلول الساعة 06:25 بتوقيت غرينيتش.


فيما تراجعت عقود الذهب الأمريكية الآجلة 0.6% إلى 1897.10 دولار للأونصة.

وقال الخبير الاقتصادي هارشال باروت، إن التقارير الإيجابية عن صحة الرئيس ترامب تدعم المعنويات، بينما تضغط على الذهب، مضيفا أن الضبابية السياسية بوجه عام في الولايات المتحدة تظل قائمة في الفترة التي تسبق الانتخابات الأمريكية.
وقال أطباء معالجون لترامب إن صحته تتحسن وقد يعود للبيت الأبيض اليوم، لكن خبراء آخرين يحذرون من أن حالة ترامب قد تكون خطيرة.


ومن المعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة 0.1% إلى 23.73 دولار للأونصة، ونزل البلاتين 0.9% إلى 873.96 دولار للأونصة.

 

المصدر : روسيا اليوم 

 

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