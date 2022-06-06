أسعار السلع الغذائية في مصر تسجل تراجعا.. والأرز أكثر الهابطين

الوكيل الاخباري- قال عضو الشعبة العامة للمواد الغذائية بالاتحاد العام للغرف التجارية في مصر حازم المنوفي، إن أسعار الأرز والسكر والزيوت شهدت انخفاضات اليوم، ومن المتوقع أن تواصل الانخفاض خلال الأيام القليلة المقبلة.



وأوضح المنوفي في بيان اليوم الأحد، أن سعر طن الأرز انخفض بقيمة ألف جنيه حيث تراجع من متوسط 12 و15 ألفا إلى 11 و14 ألف جنيه، ومن المتوقع أن يواصل التراجع خاصة بعد دخول الأرز المستورد.



وأضاف أن سعر السكر تراجع بقيمة 250 جنيها للطن، حيث انخفض من 12 ألفا إلى 11750 جنيها، وكذلك انخفض سعر طن الزيت عالميا بقيمة 700 جنيه، ليسجل 31100 جنيه للطن، بدلا من 31800 جنيه للطن.

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