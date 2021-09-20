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الإثنين، 20-09-2021 02:47 م

أسعار الغاز تعود للارتفاع مجددا في أوروبا

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الوكيل الاخباري- عادت أسعار الغاز للارتفاع، اليوم الاثنين، في أوروبا، وذلك بعد أنباء أفادت بأن شركة الغاز الروسية "غازبروم" لم تحجز سعات إضافية لضخ الغاز عبر أوكرانيا إلى أوروبا.

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وخلال تعاملات اليوم بلغ سعر الغاز في بورصات أوروبية مستوى 908 دولارات لكل ألف متر مكعب، بعدما كان قد سجل مستوى دون 800 دولار لكل ألف متر مكعب، يوم الجمعة الماضي.

وفي وقت سابق من الأسبوع الماضي، بلغت أسعار الغاز في أوروبا 970 دولارا لكل ألف متر مكعب، وهو أعلى مستوى تبلغه على الإطلاق.

وعن أسباب القفزة الكبيرة في الأسعار في أوروبا في الفترة الماضية، قال الخبراء إن ذلك يعود بشكل أساسي لمخزونات الغاز المنخفضة في أوروبا والشتاء الذي يقترب بسرعة.

المصدر: روسيا اليوم

 

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