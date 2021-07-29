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الخميس، 29-07-2021 08:27 ص

أسعار الغاز في أوروبا تسجل مستوى قياسيا منذ مارس 2018

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الوكيل الإخباري - سجلت أسعار الغاز في الأسواق الفورية الأوروبية، الأربعاء، مستويات قياسية منذ مارس 2018 متجاوزة نقطة 480 دولارا أمريكيا مقابل ألف متر مكعب.

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وبلغ سعر ألف متر مكعب من الغاز في مكرز "TTF"، الذي يعتبر الأكثر سيولة، مستوى 484 دولارا أمريكيا حيث سجل بالتالي ارتفاعا بنسبة 5%.


وهذا المستوى هو الأعلى منذ مارس 2018، ويأتي ذلك بعد أن تراوح هذا المؤشر خلال نحو شهر من 410 إلى 440 دولارا.


وارتفع سعر الغاز في أوروبا على خلفية زيادة أسعار الغاز الطبيعي المسال في آسيا، حيث بلغ في مؤشر "Platts JKM" مستوى 529 دولارا أمريكيا مقابل ألف متر مكعب، إضافة إلى مستوى منخفض للاحتياطات في أوروبا، وتراجع حجم توريدات الغاز الطبيعي المسال للمنطقة.

 

المصدر : روسيا اليوم


 




 

 


 

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