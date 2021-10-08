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الجمعة، 08-10-2021 10:34 ص

أسعار الغاز في أوروبا تعود للارتفاع

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الوكيل الاخباري- ارتفعت أسعار الغاز في أوروبا اليوم الجمعة، فوق مستوى 1200 دولار لكل ألف متر مكعب وذلك بعد تراجع حاد سجلته أسعار الوقود الأزرق خلال تعاملات أمس.

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وذكرت وكالة "تاس" الروسية، أنه خلال تعاملات اليوم صعدت العقود الآجلة لأسعار الغاز لشهر نوفمبر المقبل إلى مستوى 1224 دولارا لكل ألف متر مكعب.

وكانت أسعار الغاز قد أنهت تعاملات الخميس عند مستوى 1158 دولار لكل ألف متر مكعب.

وشهدت أسعار الغاز في أوروبا أمس تراجعا حادا، حيث هبطت دون مستوى الـ1000 دولار، وسجلت خلال الأسبوع الجاري عدة مرات مستويات تاريخية، في ظل تراجع المخزونات وارتفاع الطلب على الوقود الأزرق، إذ بلغت 1937 دولارا.

 

المصدر: روسيا اليوم

 

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