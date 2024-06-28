الجمعة 28-06-2024
الوكيل الاخباري
 

بيان صادر عن الحكومة الأردنية

الأمن يحذر الأردنيين

وزارة الخارجية تدعو الأردنيين تجنب السفر إلى لبنان في الوقت الراهن

30 ألفا يؤدون صلاة الجمعة في المسجد الأقصى

بلدية إربد الكبرى تعلن تمديد العمل فيها لإصدار رخص المهن

مستوطنون يضرمون النار بأراضي فلسطينيين بالضفة

بيان صادر عن مديرية الأمن العام

شهداء وجرحى بقصف الاحتلال في الشجاعية

تحذير حكومي للأردنيين

رئيس الديوان الملكي الهاشمي يلتقي رؤساء جمعيات وناشطين اجتماعيين

الجمعة، 28-06-2024 04:58 م

أسعار الغاز في أوروبا تعود للارتفاع

8495013_1643702069


الوكيل الإخباري - عادت أسعار العقود الآجلة للغاز الطبيعي في أوروبا إلى الارتفاع في تعاملات مساء أمس الخميس، في ظل زيادة الطلب عليه في مناطق عدّة من العالم نتيجة ارتفاع درجات حرارة الطقس.

اضافة اعلان


وذكرت وكالة بلومبرغ للأنباء، أن سعر العقود القياسية الآجلة للغاز في أوروبا ارتفع اليوم الجمعة بنسبة 2ر2 بالمئة بعد تراجعه أول أمس، مشيرة إلى تذبذب الأسعار خلال الصيف الحالي في ظل اضطراب الإمدادات والزيادة المفاجئة في الطلب نتيجة الأحوال الجوية في بعض مناطق العالم، في حين تحاول أوروبا تكوين مخزوناتها استعدادًا لموسم ذروة الطلب في الشتاء المقبل.


وتتنافس أوروبا مع الدول الأخرى في آسيا وغيرها على شراء شحنات الغاز المسال بعد أن فقدت أغلب الإمدادات التي كانت تأتيها من روسيا عبر خطوط الأنابيب منذ عامين.


بترا

 




 

 


 

إقرأ ايضا
62024271092455277608

أسعار الذهب في الاردن اليوم

البورصة-اليابانية-750x430

مؤشر توبكس الياباني يصل إلى ذروة 34 عاما

1719562957787

النفط يصعد ويحقق مكاسب أسبوعية وشهرية

536971_4_1706076664

انخفاض أسعار الذهب عالميا

1719520077069

استقرار مؤشرات الأسهم الأميركية وارتفاع نفط تكساس

WhatsApp Image 2024-06-27 at 8.03.14 PM

الإسترليني يرتفع أمام الدولار ويتراجع مقابل اليورو

أخبار متعلقة
WhatsApp Image 2024-06-27 at 8.03.14 PM

الإسترليني يرتفع أمام الدولار ويتراجع مقابل اليورو

1719064993748

ارتفاع الإسترليني أمام الدولار واليورو

بنك-انجلترا

بنك إنجلترا المركزي يبقى على أسعار الفائدة عند 5.25%

1718716189593

ارتفاع الإسترليني مقابل الدولار واليورو

1261913079

انخفاض الإسترليني أمام الدولار

image (20)

بورصة عمان تغلق تداولاتها على انخفاض